علق رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو على جلوسه إلى جانب وزير الخارجية اليمني خالد اليماني في مؤتمر "السلام والأمن في الشرق الأوسط" في العاصمة البولندية وارسو، اليوم الخميس، بعبارة "نصنع التاريخ".

ونشر نتنياهو على حسابه في "تويتر" خبرا يتضمن صورة له الى جانب اليماني وكتب فوقها بالعبرية "نصنع التاريخ".

وانطلق المؤتمر اليوم بمشاركة نتنياهو ووزراء خارجية عرب وغربيين وتركز على الموضوع الإيراني.

وجلس نتنياهو وإلى جانبه وزير الخارجية البحريني في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر.

وكان نتنياهو التقى في مقر اقامته في وارسو أمس وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي.

وردا على سؤال إن كانت مملكة البحرين ستدعو نتنياهو للزيارة، قال وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد، لدى خروجه من جلسة المؤتمر، للصحفيين باللغة الانجليزية "سيحدث عندما يحدث".

وكانت وسائل إعلام اسرائيلية رجحت في الأشهر الماضية تطبيعا للعلاقات بين اسرائيل والبحرين قريبا.