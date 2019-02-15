بعد توقف دام 30 عاماً.. الطيران الهندي يستأنف رحلاته للهند

أعلنت الخطوط الجوية الهندية استئناف رحلاتها إلى العراق بعد توقف دام نحو ثلاثين عاما، وقد حطت أمس أول طائرة هندية قادمة من مدينة لكناو، عاصمة ولاية أوتار براديش، حيث يعيش عدد كبير من الشيعة الهنود في مدينة النجف.

وكان على المدرج في استقبالها مسؤولون عراقيون نظرا لأهمية الرحلة ودلالاتها على السياحة الدينية في النجف التي يقصدها الهنود لزيارة العتبات المقدسة لدى الشيعة.

السفير الهندي لدى العراق براديب سينغ، كان حاضرا وقال للصحافيين في مطار النجف "كنا نحاول منذ وقت طويل أن نعيد الخطوط الجوية الهندية".

ومنذ تسعينيات القرن الماضي والحظر الدولي على العراق في أعقاب غزو صدام حسين للكويت حينها، أوقفت الهند رحلاتها المباشرة إلى العراق.

وأضاف سينغ "هذه هي المرة الأولى خلال الأعوام الثلاثين الماضية" التي تحط فيها طائرة هندية في العراق، و"نحن سعداء جدا لاختيار مدينة النجف كوجهة أولى".

وتضم مدينتا النجف وكربلاء، في وسط العراق، أهم المقامات والمزارات بالنسبة إلى المسلمين الشيعة.

وفي كل عام، يزور الشيعة من كل أنحاء العالم، مقامات الإمام علي في النجف (150 كلم جنوب بغداد)، والحسين والعباس في كربلاء (100 كلم جنوب بغداد)، إحياء لذكرى عاشوراء والأربعين.