فلسطين ترفض عرضا من إسرائيل للمشاركة في سكة حديد تربطهما بعواصم عربية

رفضت فلسطين عرضا إسرائيليا للمشاركة في سكة حديد، تربط فلسطين وإسرائيل بعدد من العواصم العربية.

وقال رئيس هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية (جهة التواصل مع إسرائيل) حسين الشيخ، في تغريدة على توتير، الجمعة، إن "إسرائيل عرضت علينا المشاركة في سكة حديد من جنين إلى حيفا ومنها إلى العديد من العواصم العربية ورفضنا ذلك رفضا قاطعا".

وأضاف الشيخ: "لا للتطبيع قبل زوال الاحتلال الإسرائيلي ولا للحلول الاقتصادية التي تكرس الاحتلال".

وتابع في تدوينته "كسرة الخبز ليست بديلا عن حرية الأوطان".

ويرفض الفلسطينيون أية حلول اقتصادية للقضية الفلسطينية، ويتمسكون بحل شامل من شأنه قيام دولة فلسطينية على الحدود المحتلة عام 1967 والقدس الشرقية عاصمتها.



وتوقفت المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين في أبريل/نيسان 2014، بعد رفض إسرائيل إطلاق سراح معتقلين فلسطينيين قدامى، ووقف الاستيطان بالضفة الغربية.