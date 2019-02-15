هولندا.. تحقيقات في شبهات فساد لشركات هولندية تعمل في السعودية

داهمت الشرطة الهولندية اليوم مكاتب شركة ستركتون للإنشاءات في إطار تحقيق حول اتهامات بالرشوة ترتبط بمشروع مترو سعودي بمليارات من اليورو، وفق ما قال ممثلو ادعاء.

شركة ستركتون واحدة من بين عدة شركات تشارك في عقد بقيمة 7.8 مليار دولار لبناء ثلاثة خطوط مترو في العاصمة السعودية الرياض. والمشاركون الآخرون في الكونسورتيوم، الذي تقوده إف.سي.سي الإسبانية، هم ألستوم وسيتيك الفرنسيتان وسامسونج الكورية الجنوبية وفريسينه السعودية وتبيسا الإسبانية أيضا.

وتقول ستركتون إن حصتها في المشروع التابع لهيئة تطوير مدينة الرياض، والذي يتضمن مسارات مترو بطول 63.8 كيلومتر و26 محطة، تُقدر بنحو مليار دولار.

وقال ممثلو ادعاء في الجرائم المالية في بيان إنهم قاموا بتفتيش مكاتب "ستركتون انترناشونال بي.في" و"ستركتون سيفيل برويكتن بي.في." ولم يتضح على الفور ما إذا كان التحقيق يشمل شركات أخرى.

وقال البيان "التركيز في التحقيق على احتمال وقوع فساد وتزييف فيما يخص الحصول على عقد لبناء مترو في الرياض". وأضاف أنه جرت مصادرة وثائق في عدة مواقع اليوم.

وأكدت ستركتون اليوم وقوع عمليات تفتيش وقالت إنها تتعاون.

وقال ممثلو الادعاء إن التحقيق جزء من مساع لشن حملة ضد تقديم شركات هولندية رشا لمسؤولين حكوميين في الخارج.