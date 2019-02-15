وزير خارجية الإمارات يتحدث عن "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها"

عبر وزير خارجية الإمارات، عبد الله بن زايد، عن إقراره بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها إزاء تهديدات من إيران وحزب الله الذين تعدهما دول عربية داعمين رئيسيين للإرهاب بالمنطقة.

جاء ذلك في فيديو مسرب وفق وسائل إعلام منها هآرتس العبرية، بإحدى جلسات مؤتمر وارسو الذي عقد بالعاصمة البولندية على مدار يومين (الأربعاء والخميس)، وحضره رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ورفضت فلسطين المشاركة فيه.

وردا على سؤال من مدير الجلسة بشأن الأنشطة العسكرية الإسرائيلية في سوريا ضد قوات إيران وحزب الله، أجاب بن زايد: "لدى كل دولة الحق في الدفاع عن نفسها حين تتحداها دولة أخرى".

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من أبو ظبي، أو طهران بشأن ما نقلته وسائل الإعلام.

والخميس، نشر إعلام إسرائيلي مقطع فيديو للوزير البحريني خالد بن أحمد وهو يقول في وارسو، إن إقامة علاقات دبلوماسية بين بلاده وإسرائيل "ستحدث عندما يحين وقتها"، مشيرا إلى أن مواجهة ما وصفه بـ"التهديد الإيراني"، يعد "أخطر وأهم" من القضية الفلسطينية في الوقت الحالي.

واستضافت العاصمة البولندية وارسو، الأربعاء والخميس، فعاليات مؤتمر بشأن إيران والشرق الأوسط، بمشاركة مسؤولين من عشرات الدول، ولا سيما وزراء خارجية دول الشرق الأوسط.