الأردن.. قتيل في مشاجرة بين مواطنين وعدد من رجال الأمن

قتل شخص وأصيب آخرون إثر مشاجرة بين مواطنين وعدد من رجال الأمن في محافظة عجلون شمالي الأردن، وفق ما أعلنت السلطات الأردنية، السبت.

وقال الناطق الإعلامي في مديرية الأمن العام، عامر السرطاوي، إن طاقم نقطة الغلق المشتركة قام في وقت متأخر الجمعة بإيقاف إحدى المركبات العمومية وبداخلها شخصان، في "مثلث القاعدة" بعجلون.

وأضاف السرطاوي، في بيان أن "الشخصين رفضا إبراز إثباتاتهما الشخصية، وقاما بمقاومة طاقم الدورية والاتصال بمجموعة من أقاربهما".

وأوضح أن "الوضع تطور بعد حضور أقارب الأشخاص، ما أدى إلى و قوع 4 إصابات في صفوف رجال الأمن".

وذكر تلفزيون المملكة الرسمي أن "الهدوء عاد إلى بلدة عنجرة والأمور عادت إلى طبيعتها"، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية تفرض طوقا على البلدة وتمنع دخول أي شخص إليها".

وقال ناطق اعلامي باسم مديرية الامن العام في بيان السبت إن "دورية مشتركة من الامن العام وقوات الدرك" أوقفت "أثناء عملها في محافظة عجلون (73 كلم شمال عمان) مساء الجمعة احدى المركبات العمومية وبداخلها شخصان".

وأشار السرطاوي أنه "ورد بعد ذلك بلاغا بإسعاف شخصين مصابين بأعيرة نارية مجهولة المصدر للمستشفى، وما لبث أحدهما وأن فارق الحياة، وجرى تحويل جثته للطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، فيما لا زال الشخص الآخر قيد العلاج".