قائد القيادة المركزية الأمريكية يبحث في الإمارات التعاون العسكري ومكافحة الإرهاب

بحث جوزيف فوتيل، قائد القيادة المركزية الأمريكية، في الإمارات، السبت، التعاون العسكري ومكافحة الإرهاب.

جاء ذلك خلال اجتماعه بولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).

وبحث اللقاء، العلاقات الثنائية بين الإمارات والولايات المتحدة خاصة في الجوانب الدفاعية والعسكرية.

كما استعرض تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، ومجالات التعاون والتنسيق القائم بين البلدين في مكافحة التطرف والإرهاب.

والتقى فوتيل بولي العهد البحريني سلمان بن حمد، الثلاثاء، في المنامة، وفق بيان للقيادة العامة المركزية الأمريكية.

والإثنين الماضي التقى فوتيل، وزير الدفاع المصري محمد زكي ورئيس الأركان محمد فريد بالقاهرة، وبحث معهما تطورات الأوضاع بالمنطقة وملف الإرهاب.