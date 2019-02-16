مسقط: إسرائيل دولة من الشرق الأوسط ونتطلع لانفراجة بأزمة الخليج

قال وزير الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي، إن "إسرائيل دولة من دول الشرق الأوسط"، معربا عن تطلع بلاده لانفراجة في الأزمة الخليجية بالمستقبل.

وقال بن علوي، خلال مقابلة متلفزة مع قناة "DW" الألمانية، بثتها السبت، إن بلاده "تعتبر أن إسرائيل دولة من دول الشرق الأوسط".

واستدرك الوزير الذي يشارك بمؤتمر موينخ للأمن، "لكن أعتقد أنها (إسرائيل) ربما تتخوف من التبعات التي سوف تتحملها إذا أقرت بأنها دولة من دول الشرق الأوسط".

وأكد استمرار بلاده في دعم الوساطة بين فلسطين وإسرائيل لإيجاد حلول، كاشفا عن وضع توجهيات بهذا الصدد بالمشاركة مع أطراف أخرى، لإحلال قواعد السلام في القضية، متحفظا على المزيد من التفاصيل.

وفي الشأن الإيراني، قال: "ستستمر علاقتنا مع ايران ويعلم إخواننا في الخليج ذلك"، فقاطعه المحاور متسائلا: "رغم التقارب مع إسرائيل؟"، قبل أن يجيب: "رغم التقارب مع أي طرف".

وكان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، التقى بن علوي في مؤتمر في بولندا للسلام، الخميس، وسط احتفاء إسرائيلي بالتقارب مع الخليج، بعد نحو أشهر قليلة من زيارته لسلطنة عُمان نهاية أكتوبر/تشرين أول 2018، حيث التقى السلطان قابوس.

وحول الأزمة الخليجية، أوضح وزير الخارجية العماني، أن "مجلس التعاون لا يزال قائما والخلاف السياسي أيضا، والمجلس أمر والخلاف أمر آخر ولا يعطل أحدهما الآخر".

وأشار إلى دعم السلطنة لجهود الكويت لحل الأزمة الخليجية، معربا عن تطلعها عن حدوث انفراجة للأزمة في المستقبل.

وتشهد منطقة الخليج أسوأ أزمة في تاريخها بدأت، في 5 يونيو/ حزيران 2017، حين قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، ثم فرضت عليها "إجراءات عقابية" بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.