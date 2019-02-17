إسرائيل تقرر خصم نحو 139 مليون دولار من ضرائب السلطة الفلسطينية

قررت إسرائيل، مساء الأحد، خصم نحو 139 مليون دولار من عائدات الضرائب التي تجمعها، نيابة عن السلطة الفلسطينية، والبدء في تنفيذ القرار فورا، وفق إعلام عبري.

وبحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينت)، على مشروع قانون يتيح لإسرائيل، خصم مبلغ 502 مليون و697 ألف شيكل إسرائيلي (نحو 139 مليون دولار)، من أموال الضرائب الفلسطينية.

وأشار أنّ هذا المبلغ تحوله السلطة الفلسطينية كرواتب لعائلات الشهداء والمعتقلين الفلسطينيين.

وقال الموقع إن وزير المالية الإسرائيلي "موشيه كاحلون" أمر بتنفيذ القرار بشكل فوري.

وفي يوليو/ تموز من العام الماضي، أقر الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي مشروع القانون الذي يقضي بخصم هذه الأموال، لكن لم يتم تطبيقه، لأنه كان بحاجة لموافقة الكابينت.

وينص القانون على قيام وزارة الدفاع الإسرائيلية بتقديم معطيات سنوية عن فاتورة الرواتب التي تحولها السلطة الفلسطينية للمعتقلين وعائلات الشهداء الفلسطينيين من أجل خصم قيمتها من عائدات الضرائب الفلسطينية.

وبموجب بروتوكول باريس الاقتصادي الموقع بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الاسرائيلية (عام 1994)، تقوم إسرائيل بجمع الضرائب على البضائع التي تمر عبر معابرها إلى الأراضي الفلسطينية، وتحولها شهريا إلى السلطة الفلسطينية.

وتضغط الحكومة الإسرائيلية على السلطة الفلسطينية، لوقف دفع مخصصات شهرية لذوي المعتقلين والشهداء الفلسطينيين، وهو ما ترفضه السلطة الفلسطينية.