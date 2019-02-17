المبعوث الأمريكي لسوريا: انسحاب قواتنا من سوريا سيتم على مراحل

قال المبعوث الأمريكي لدى سوريا، جيمس جيفري، الأحد، إن انسحاب قوات بلاده من سوريا "لن يكون مفاجئاً" و"سيتم على مراحل".

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة نقاشية حول سوريا، في إطار مؤتمر ميونيخ للأمن (جنوبي ألمانيا).

وأوضح "جيفري" أنّ إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغت الحلفاء "بشكل مستمر، منذ منتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أنّ الانسحاب لن يكون مفاجئًا أو سريعًا".

وتابع أن واشنطن حريصة على التشاور "بشكل وثيق" مع الحلفاء بشأن الخطوة.

وفي 19 ديسمبر الماضي، قرر ترامب، سحب قوات بلاده من سوريا، بدعوى تحقيق الانتصار على تنظيم "داعش" الإرهابي، ولكن دون تحديد جدول زمني.

وقدر مسؤولون أمريكيون أن التنفيذ قد يستمر حتى مارس/ آذار أو أبريل/ نيسان المقبلين.