الاتحاد الأوروبي يناقش اليوم قضية مواطنيه الدواعش المعتقلين في سوريا

يجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم في بروكسل لمناقشة عدد من القضايا بينها الوضع في سوريا، بعد دعوة الرئيس الأميركي إلى إعادة مواطنيهم الذين انضموا إلى تنظيم داعش.

ويأتي ذلك بينما يبدو تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابي الذي يشكل مسلحوه عماد ما يسمى "قوات سوريا الديمقراطية" على وشك إعلان انتصارها على التنظيم المتطرف الذي يتحصن في جيب في قرية الباغوز، آخر مربع له في شرق سوريا في مساحة أقلّ من نصف كيلومتر مربع.

وكان الرئيس الأميركي دعا في تغريدة مساء السبت الدول الأوروبية خصوصا بريطانيا، إلى إعادة مواطنيها الدواعش المعتقلين في سوريا إلى بلدانهم ومحاكمتهم، محذرا من أن الولايات المتحدة قد تضطر "للإفراج عنهم".

ويتضمن جدول أعمال وزراء الخارجية الأوروبيين الاثنين في بروكسل عددا من القضايا بينها "الوضع في سوريا في ضوء التطورات الأخيرة على الأرض".

وكتب ترامب في تغريدته مساء السبت أن "الولايات المتحدة تطلب من بريطانيا وفرنسا وألمانيا والحلفاء الأوروبيين الآخرين استعادة أكثر من 800 مقاتل من تنظيم داعش أسرناهم في سوريا من أجل محاكمتهم". وأضاف أن "الخلافة على وشك أن تسقط. البديل لن يكون جيدا لأننا سنضطر للإفراج عنهم".

كما ترفض الميليشيا الكردية في المنطقة محاكمة الأجانب وتطالب بإرسالهم الى دولهم التي أتوا منها. لكن الدول الغربية تبدي إجمالا ترددا إزاء ذلك خوفا من رد فعل سلبي من الراي العام فيها.

وردت باريس وبروكسل وبرلين الأحد على تصريحات الرئيس ترامب الذي كان قد أعلن في كانون الاول/ديسمبر 2018 قراره سحب العسكريين الاميركيين من سوريا، فقال وزير الدولة الفرنسي للداخلية لوران نونيز إن هؤلاء المقاتلين "محتجزون لدى الأكراد، ونحن على ثقة تامة في قدرتهم على الإبقاء عليهم" رهن الاحتجاز. وأضاف "في كل الاحوال اذا عاد هؤلاء الى التراب الوطني، فجميعهم لديهم اجراءات قضائية جارية وسيتم اعمال القانون وحبسهم".

وبعد تردد، بدأت فرنسا على ما يبدو تفكر في عودة مواطنيها. وتحدث مصدر قريب من الملف عن وجود 150 فرنسيا هناك بينهم 90 قاصرا.

وفي بلجيكا طالب وزير العدل كين غينس بحل أوروبي داعيا الى "التفكير بهدوء والنظر فيما ينطوي على مخاطر امنية اقل". وقال "لدينا حاليا في شمال سوريا خصوصا امهات واطفال، لكن ايضا بعض المقاتلين المعروفين".

أما في المانيا فقد قالت مصادر في الخارجية إن برلين تدرس "الخيارات لتمكين مواطنين ألمان من مغادرة سوريا وخصوصا الحالات الانسانية".