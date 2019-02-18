موسكو والرياض توقعان اتفاقية لإنتاج بنادق الكلاشينكوف بالسعودية

أعلن رئيس شركة "روستيخ" الروسية سيرغي تشيمزوف، الاثنين، أن عقد إنتاج بنادق كلاشنيكوف من طراز "أي كا -103" في السعودية سيوقع بحلول نهاية الشهر الجاري.

وقال تشيمزوف، في معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2019" بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، إنه "سيتم توقيع العقد قبل نهاية الشهر الجاري".

وأوضح أن السعوديين "يطلبون إنتاج جزء كبير من البندقية يصل إلى 90 بالمائة، ونحن نود أقل من ذلك؛ لذلك تجري المباحثات الآن"، حسب وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وتتواصل في أبوظبي فعاليات معرض "آيدكس 2019"، ومعرض الدفاع البحري "نافدكس"، بمشاركة وفود رسمية وعسكرية من مختلف دول العالم.

وتشهد الفعالية استعراض آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا العسكرية حول العالم، بما يشمل عروضا حية تحاكي سيناريوهات مختلفة عبر استخدام مختلف صنوف الأسلحة والمعدات.

وتوفر الشركات العارضة منصات تفاعلية تمكن الزوار من تجربة العديد من المعدات والعروض ثلاثية الأبعاد.