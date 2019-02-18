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ولي العهد السعودي يأمر بالإفراج الفوري عن 2107 باكستانيين بسجون بلاده

وكالة الأناضول للأنباء
إسلام آباد
ولي العهد السعودي محمد بن سلمان (يسار) ورئيس الوزراء الباكستاني عمران خان (يمين) أثناء لقائهما في إسلام آباد (وكالة الأنباء الفرنسية) ولي العهد السعودي محمد بن سلمان (يسار) ورئيس الوزراء الباكستاني عمران خان (يمين) أثناء لقائهما في إسلام آباد (وكالة الأنباء الفرنسية)

أمر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الاثنين، بالإفراج "فورا" عن 2107 باكستانيين يقبعون في سجون بلاده.

جاء ذلك حسبما ذكر مكتب رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان في تغريدة عبر "تويتر".

وذكرت التغريدة أن الإفراج عن السجناء جاء بناء على طلب من عمران خان، دون الكشف عن تفاصيل أخرى.

يأتي الإعلان عن تلك الخطوة في اليوم الأخير لزيارة ابن سلمان الأولى لباكستان التي بدأها الأحد في مستهل جولة آسيوية.

وشهدت الزيارة توقيع اتفاقيات اقتصادية بين الرياض وإسلام آباد باستثمارات سعودية تبلغ 20 مليار دولار.

وذكر الموقع الإلكتروني لقناة "العربية" السعودية، أن ابن سلمان ورئيس الوزراء الباكستاني عمران خان شهدا توقيع 8 اتفاقيات بين البلدين، قيمتها 20 مليار دولار.

والأحد، وصل ابن سلمان إسلام آباد، في مستهل جولة آسيوية، تشمل أيضا الهند والصين.

وتعد هذه ثاني جولة خارجية لولي العهد السعودي في سياق محاولات الخروج مما يصفها مراقبون بـ"عزلة خاشقجي"، في إشارة إلى اتهامات بتورط مسؤولين في المملكة بقتل الصحفي الراحل جمال خاشقجي في قنصلية الرياض بإسطنبول، حيث أعلنت المملكة مقتله في 20 أكتوبر/تشرين الأول 2018، بعد 18 يوما من الإنكار.

وقدمت الرياض روايات متناقضة عن اختفاء الصحفي الراحل، قبل أن تقول إنه تم قتله بعد فشل "مفاوضات" لإقناعه بالعودة إلى السعودية؛ ما أثار موجة غضب عالمية ضد المملكة، ومطالبات بتحديد مكان الجثة، ومن أمر بتنفيذ الجريمة.

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