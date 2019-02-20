استطلاع: يسار إسرائيل يتقدم على اليمين لأول مرة بالانتخابات

أظهر استطلاع حديث للرأي في إسرائيل، أنّ كتل الأحزاب اليسارية تقدمت لأول مرة على أحزاب الكتل اليمينية في الانتخابات المرتقبة في أبريل/ نيسان المقبل.

وهذا التقدم قد يقطع الطريق أمام إمكانية قيام الأحزاب اليمينية، بقيادة رئيس الوزراء بنتيامين نتيناهو، بتشكيل الحكومة المقبلة.

وبحسب الاستطلاع الذي أجراه موقع "واللا" الإخباري، ونشر نتائجه، الأربعاء، فإن الأحزاب اليسارية، بما فيها الأحزاب العربية، تتقدم بفارق مقعدين على أحزاب اليمين، وذلك لأول مرة منذ إعلان موعد الانتخابات في 2018.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات العامة بإسرائيل، في 9 أبريل، بعد قرار الحكومة في ديسمبر/كانون الأول الماضي، حل الكنيست (البرلمان) وتبكير الانتخابات، لعدم قدرة الحكومة على المضي قُدما في إقرار مشاريع قوانين بسبب انسحاب وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان، من الائتلاف الحكومي.

ومن ضمن الأحزاب اليسارية، حزب "حصانة لإسرائيل" برئاسة بيني غانتس، رئيس الأركان الأسبق في الجيش، وهو أبرز منافسي نتنياهو، في الانتخابات المقبلة.

وأشار الاستطلاع إلى أنّ أحزاب اليسار، ستحصد 61 مقعدًا في الانتخابات المقبلة، مقابل 59 لأحزاب اليمين، الأمر الذي يتيح للمرة الأولى إمكانية تشكيل حكومة ائتلافية تشارك فيها كتل من اليمين واليسار معاً.

وفي وقت سابق الأربعاء، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، من بينها القناة (13) الخاصة، أن نتنياهو، ألغى زيارة كانت مقررة الخميس، إلى العاصمة الروسية موسكو، للقاء الرئيس فلاديمر بوتين، من أجل التركيز على العمل لتوحيد الأحزاب اليمينية.

وفي الكنيست الحالي، يملك حزب الليكود 30 مقعدا، فيما يحظى تحالف اليمين، الذي يضم الليكود وحلفاءه، والذي خوّل نتنياهو بتشكيل الحكومة الحالية، بـ61 مقعدا.