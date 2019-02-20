"الحلم الجزائري".. برنامج أبرز مرشح منافس لبوتفليقة

كشف عبد الرزاق مقري، مرشح حركة مجتمع السلم (أكبر حزب إسلامي بالجزائر) لانتخابات الرئاسة، الأربعاء، أن برنامجه الذي يحمل شعار "الحلم الجزائري"، سيجعل بلاده الوجهة الأولى عربيا في قطاع الخدمات، ويضمن لها أمنها الغذائي واستقرارها الاقتصادي، ويضع أسس تجعلها ضمن أكبر 20 دولة صناعية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي لمقري، بمقر الحركة بالجزائر العاصمة، خصص لعرض برنامجه الرئاسي، الذي قال إن كوادر من الحزب وخبراء من خارجه أعدوها.

وتضمن البرنامج ثلاثة محاور كبرى هي: الرؤية السياسية للمرشح، والرؤية الاقتصادية، وكذا تفاصيل البرامج التي ينوي تطبيقها في كل قطاع.

ففي الشق السياسي، يقول مقري، إن برنامجه في حال الوصول إلى كرسي الرئاسة، والمستلهم من تجارب دول أخرى، يقوم على "التوافق" من أجل تحقيق انتقال نحو حكم ديمقراطي، "ونحن لا نتنافس على السلطة من أجل تدمير بلدنا".

وعن الخطوات العملية لهذا الانتقال، يقول المعارض الإسلامي، أنه سيفتح نقاشا وطنيا حول كافة الملفات وتعهد "بتشكيل لجنة وطنية ترأسها شخصية وطنية اعتبارية من أجل الإصلاح".

وتابع "كما سنقوم بتشكيل حكومة توافق ترأسها شخصية من خارج الحركة، ثم تعديل الدستور وتشكيل لجنة مستقلة لتنظيم الإنتخابات، وإجراء انتخابات برلمانية ومحلية مسبقة (..) وحتى لو كانت نتائج الانتخابات البرلمانية لصالحنا، أواصل العمل بالتوافق إلى نهاية ولايتي".

ويتعهد مقري بإحداث إقلاع اقتصادي في نهاية ولايته الأولى (5 سنوات) و"سنرى بعدها إن كنا سنواصل العمل بالتوافق الوطني أو نذهب إلى احترام نتائج الانتخابات وتنفيذ مبدأ التداول على القيادة حسب نتائج الصناديق".

وفي الشق الاقتصادي، يرى صاحب برنامج "الحلم الجزائري"، أنه يجب القيام بإصلاح اقتصادي جذري، والعمل على الخروج من التبعية لعائدات النفط، وذلك بخلق مليوني مؤسسة اقتصادية، وتحسين مناخ الأعمال في البلاد.

ويتعهد مقري، أنه بمرور 5 أعوام له في الحكم، ستكون الجزائر الوجهة الأولى عربيا لقطاع الخدمات، وبعد 10 أعوام (الولاية الثانية) تضمن الجزائر أمنها الغذائي واستقرارها الاقتصادي".

وحسب مقري، فإنه بعد ولايتين في الحكم سيتمكن من وضع أسس جعل البلاد ضمن 20 أكبر دولة صناعية في العالم، بعد 20 عاما من الآن.

ويعتقد مقري أن حزبه له مؤهلات الحكم بعد 17 عاما قضاها في الحكومة (1995-2012) وأكثر من 20 عاما في تسيير المجالس المنتخبة وداخل البرلمان.