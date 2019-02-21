العراق يعلن تعطيل شبكة دولية لتمويل نشاطات داعش الإرهابي

أعلنت المخابرات العراقية، اليوم، تفكيك شبكة كبيرة لتمويل تنظيم داعش الإرهابي ذات فروع وتشعبات في دول متفرقة من العالم.



وقال جهاز المخابرات في بيان "تم تفكيك أكبر مجموعة تمويل لداعش في تاريخ العراق".

وأوضح أن "المجموعة متشعبة ومتفرعة في دول متفرقة من العالم"، دون ذكر تفاصيل.



وكشف جهاز المخابرات أن هذه المجموعة تعتمد بتمويلها على مكاتب ومحال متنوعة وبأسلوبٍ معقد لغرض التمويه والتشويش على متابعة حركة أموالها.



وقد ازداد نشاط التنظيم الإرهابي مؤخرًا في المناطق الحدودية مع سوريا بعد ورود أنباء عن فرار المئات من عناصر التنظيم من سوريا إلى الأراضي العراقية، كما ازدادت عمليات التنظيم في محافظات ديالى (شرق)، وكركوك وصلاح الدين (شمال)، حيث نفذ سلسلة عمليات استهدفت عناصر أمن ومدنيين.