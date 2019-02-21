"المنطقة الآمنة".. إذاعة محلية تنطلق من أعزاز السورية

تأسست في مدينة اعزاز السورية المقابلة لولاية كليس جنوبي تركيا، أول إذاعة باسم "المنطقة الآمنة".

وفي تصريح للأناضول، قال مدير الإذاعة عمار نحال، إن "المنطقة الآمنة" بدأت البث بدعم من مجلس أعزاز المحلي.

وأوضح نحال أن نطاق بث الإذاعة حاليا هو 20 كيلومترا فقط، وهي في مرحلة التجربة في الوقت الراهن.

وبيّن أن نطاق البث سيشمل في الأيام القادمة مدن جرابلس والباب المحررة من الإرهاب في إطار عمليتي "درع الفرات" و"غصن الزيتون"، ومحافظة إدلب الخاضعة لسيطرة المعارضة ومجموعات مناهضة للنظام السوري.

وأشار إلى أن إذاعة "المنطقة الآمنة" ستكون بمثابة صوت للأهالي، وبث الأخبار وحالة الطقس والأغاني المحلية، وإستضافة شخصيات سورية مهمة.

بدوره قال عمار شامي، وهو أحد سكان اعزاز، إن الإذاعة الجديدة ستكون صوتا لنا.

وأكّد أن أهالي المدينة لم يكونوا يجدون برامج تهمهم عندما يفتحون المذياع.