ابن سلمان يصل الصين في آخر محطات جولته الآسيوية

وصل ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، الخميس، إلى الصين في محطته الثالثة والأخيرة ضمن جولة آسيوية شملت باكستان والهند.

ووفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية، استقبل ولي العهد السعودي لدى وصوله الصين، نائب رئيس المجلس الاستشاري والسياسي بالصين، خي لي فونغ، وعدد من المسؤولين بالجانبين الصيني والسعودي.

ومن المقرر أن يلتقي ولي العهد السعودي الرئيس الصيني شي جين بينغ، ونائب رئيس الوزراء هان تشنغ، حيث سيترأس الجانبان خلال الزيارة الاجتماع الثالث للجنة المشتركة الصينية السعودية رفيعة المستوى.

والأحد الماضي، بدأ ابن سلمان جولة آسيوية بدأت بباكستان ثم تبعها بالهند وتختتم بزيارته الحالية إلى الصين تستهدف تعزيز رؤية "السعودية 2030" عبر شراكات إستراتيجية واقتصادية واسعة.

وتعد هذه ثاني جولة خارجية لولي العهد السعودي في سياق محاولات الخروج مما يصفها مراقبون بـ"عزلة خاشقجي"، في إشارة إلى اتهامات بتورط مسؤولين في المملكة بقتل الصحفي الراحل جمال خاشقجي في قنصلية الرياض بإسطنبول.

وتأتي جولة ابن سلمان في وقت تواجه السعودية أزمة دولية كبيرة على خلفية مقتل خاشقجي، حيث أعلنت المملكة في 20 أكتوبر/تشرين الأول 2018 مقتله داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، بعد 18 يوما من الإنكار.

وقدمت الرياض روايات متناقضة عن اختفاء الصحفي الراحل، قبل أن تقول إنه تم قتله بعد فشل "مفاوضات" لإقناعه بالعودة إلى السعودية؛ ما أثار موجة غضب عالمية ضد المملكة، ومطالبات بتحديد مكان الجثة، ومن أمر بتنفيذ الجريمة.