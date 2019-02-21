قتلى وجرحى في تفجيرين بسيارة مفخخة بجرابلس وعفرين

وقع عدد من القتلى والجرحى، مساء الخميس، إثر انفجار سيارة مفخخة في منطقة جرابلس الواقعة ضمن مناطق عملية "درع الفرات" شمالي سوريا.

وذكرت مصادر محلية للأناضول أن سيارة مفخخة انفجرت في ناحية الغندورة غرب مدينة جرابلس.

وأكدت أن السيارة جاءت إلى المنطقة من مدينة "منبج" الواقعة تحت احتلال تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي.

وأوضحت أن السيارة انفجرت عند أول نقطة حراسة في منطقة جرابلس بعد خروجها من منبج.

وقالت المصادر ذاتها، إن التفجير أسفر عن قتلى وجرحى، دون مزيد من التفاصيل عن عدد الضحايا.

والتفجير هو الثاني من نوعه خلال اليوم ذاته، في منطقتي "درع الفرات" و"غصن الزيتون".

ففي وقت سابق من الخميس، قتل مدني وأصيب 10 آخرين، جراء انفجار مفخخة بمدينة عفرين شمالي سوريا، حسب معلومات أولية.

وقالت مصادر أمنية للأناضول، إن تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي يقف وراء تفجير عفرين.

وتستمر المنظمة الإرهابية في استهداف قوات المعارضة السورية، عن طريق خلاياها الموجودة في المدينة.