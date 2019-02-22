الأردن.. إصابة 11 سوريا و6 أردنيين في حريق ناجم عن محاولة انتحار

أصيب 11 سوريا و6 أردنيين، الجمعة، في حريق مفتعل ناجم عن محاولة انتحار، بأحد محال البقالة في مدينة المفرق، شمال شرقي الأردن.

وفي حديث للأناضول، قال متحدث الدفاع المدني، الرائد إياد العمرو، إن الحريق نشب إثر تسرب غاز في سوبر ماركت، نتج عنه إصابة 17 شخصا بحروق مختلفة الدرجات.

ولفت العمرو، إلى أن المصابين كانوا على مقربة من السوبر ماركت، وأن الوميض الناتج عن تسرب الغاز أدى إلى وقوع هذه الإصابات.

وأضاف أن الإصابات راوحت بين المتوسطة والبسيطة، بينما 3 حالات بالغة الخطورة.

من جهتها، أعلنت مديرية الأمن العام، أن الحريق نتج عن إشعال أحد الأشخاص أسطوانة غاز بعد تهديده بالانتحار.

وأوضح المتحدث باسم المديرية، المقدم عامر السرطاوي، أن الشخص أغلق المحل التجاري على نفسه، وهدد بالانتحار، وجرى نقل 17 شخصا إلى المستشفى نتيجة إصابتهم.

وبيّن السرطاوي، أنه "تم فتح تحقيق في الحادثة للوقوف على كافة ملابساتها".

وتعتبر المفرق، من أكثر محافظات المملكة تواجدا للاجئين السوريين، بحكم قربها الجغرافي من الجارة الشمالية.

وتقدر أعداد السوريين في الأردن بنحو 1.3 مليون، قرابة نصفهم يحملون صفة "لاجئ"، فيما دخل الباقون قبل بدء الثورة في بلادهم، بحكم النسب والمصاهرة والتجارة.