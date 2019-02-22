البشير يعلن حالة الطوارئ في السودان وحل الحكومة

أعلن الرئيس السوداني عمر البشير حل الحكومة الحالية برئاسة المهندس معتز موسى، وتشكيل حكومة كفاءات جديدة، وحل حكومات جميع الولايات ايضاً.

كما أعلن البشير، في خطاب تلفزيوني توجه به للشعب السوداني وسط موجة احتجاجات شعبية ضد حكمه تتواصل منذ شهرين، حالة الطوارئ لمدة عام في جميع انحاء البلاد.

وقال الرئيس السوداني إنه سيتابع تنفيذ كل القرارات التي أصدرها بحضور قيادات حكومية وأخرى من الحزب الحاكم.

وأشار إلى أن القوات المسلحة ستكون حامية للوطن والشعب.

ودعا البشير جميع الأحزاب السياسية والحركات المسلحة والشباب إلى الحوار.