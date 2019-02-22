الجزائريون ينزلون إلى الشوارع احتجاجا على "العهدة الخامسة" لبوتفليقة

شهدت عدة مدن جزائرية بينها العاصمة، الجمعة، احتجاجات على ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، لولاية خامسة في انتخابات 18 أبريل/ نيسان القادم.

واستجاب الآلاف لدعوات ناشطين عبر وسائل التواصل الاجتماعي للتظاهر، حسب وسائل إعلام محلية.

وبدأت الوقفات الاحتجاجية والمسيرات في الفترة الصباحية وتوسعت بعد صلاة الجمعة، وشملت محافظات بينها عنابة وسطيف وقالمة وجيجل وبجاية (شرق) وتيزي وزو والبويرة وبومرداس (وسط) وتيارت وغليزان ووهران (غرب) وورقلة (جنوب).

وفي العاصمة، كسر متظاهرون قانون حظر المسيرات انطلاقًا من حي بلكور الشعبي نحو وسط المدينة.

وردد المشاركون شعارات تعبر أغلبها عن رفض "العهدة الخامسة"، وتطالب بـ"التغيير"، فضلًا عن التأكيد على "السلمية"، فيما رفع آخرون السقف إلى المطالبة بـ"إسقاط النظام"، بحسب مراسل الأناضول.

وكانت الشرطة حاضرة بكثافة في مختلف المدن، دون تسجيل صدام، إلا أن ناشطين أشاروا عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى توقيف زملاء لهم صباحًا، وسط العاصمة.

وتشهد العاصمة، منذ الخميس، انتشارًا غير مسبوق لقوات مكافحة الشغب والدرك (تابعة لوزارة الدفاع).

ويمنع التظاهر في مدينة الجزائر منذ 2001، إثر تحول مسيرة إلى مواجهات سقط فيها ضحايا وشهدت تخريب ممتلكات عامة وخاصة.

ومنذ ليلة الخميس، تشهد شبكة الإنترنت في البلاد "تذبذبا"، فيما تم تداول توجيهات من وزارة الشؤون الدينية إلى أئمة المساجد بتخصيص خطب الجمعة لـ"دعوة المواطنين إلى نبذ الفتنة والحفاظ على نعمة الأمن والاستقرار".

وفي 10 فبراير/ شباط الجاري، أعلن بوتفليقة ترشحه للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 18 أبريل/نيسان المقبل، تلبية "لمناشدات أنصاره"، متعهدا في رسالة للجزائريين بعقد مؤتمر للتوافق على "إصلاحات عميقة" حال فوزه.

وتوالت في الأيام الأخيرة دعوات من السلطات وأحزاب الموالاة لـ"الحفاظ على الأمن والاستقرار" و"نبذ الفتنة"، فيما صرح عبد المالك سلال، مدير حملة الرئيس الانتخابية، الخميس، أن "ترشح بوتفليقة يحظى بدعم شعبي ولم يتم فرض مساندته على أحد".