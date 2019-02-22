الجيش التركي يدمر مخابئ لـ “بي كا كا” شمالي العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الجمعة، تدمير 17 مخبئا ومغارة لمنظمة "بي كا كا" الإرهابية شمالي العراق.

وذكر بيان صادر عن الوزارة أن القوات المسلحة نفذت مؤخرا 15 عملية في منطقة هاكورك.

وأوضحت الوزارة أن القوات عثرت على 17 مخبئا ومغارة لإرهابيي بي كا كا، بعضها مجهز بالأسمنت.

وأشارت إلى أن عناصر الجيش عثرت في المخابئ على قاذفين صاروخين محمولين من طراز "آر بي جي"، وطنين من وقود الديزل.

وأضافت أن القوات دمرت مخابئ الإرهابيين.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع منظمة بي كا كا الإرهابية وملاحقة عناصرها داخل البلاد وشمالي العراق.

ويأتي ذلك ردا على هجمات إرهابية تنفذها المنظمة الانفصالية داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.