توقعات بتغييرات حكومية في السودان والاحتجاجات تتجدد بالخرطوم

خرج عشرات المصلين في عدد من مساجد العاصمة السودانية عقب صلاة الجمعة، مطالبين بإسقاط النظام، في وقت راجت توقعات بإجراء الرئيس السوداني عمر البشير تعديلات حكومية تشمل الرئاسة والحكومة.

وأفاد تجمع المهنيين السودانيين بخروج متظاهرين في أحياء "الخرطوم 3"، واللاماب جنوبي الخرطوم، وودنوباوي بمدينة أم درمان، عقب صلاة الجمعة، رافعين شعارات تطالب بإسقاط النظام.

وينعقد مساء الجمعة اجتماع الهيئة التنسيقة العليا للحوار الوطني الذي يضم ممثلين لأحزاب تشارك في الحكومة والبرلمان السوداني، ومن المتوقع أن يناقش التطورات السياسية والاقتصادية بالبلاد.

ويترأس البشير اللجنة التنسيقية للحوار الوطني وهي آلية لمتابعة تنفيذ مقررات الحوار الوطني، ومبادرة دعا لها البشير وانطلقت في 2014 وقاطعتها معظم أحزاب المعارضة الكبيرة والحركات المسلحة.

فيما تحدثت وسائل إعلام محلية، الجمعة، عن تغييرات في الحكومة وحزب المؤتمر الوطني الحاكم، وأوردت صحيفة "الرأي العام" المقربة من الحزب الحاكم معلومات عن اجتماعات هامة للبشير مع قيادات حكومية والحزب الجمعة.

ونشرت صحيفة "أخبار اليوم" المقربة من الحكومة على صدر صفحتها عنوان "تطورات مفاجئة: اجتماعات مكثفة للبشير اليوم وتغيرات كبيرة قادمة".

وأضافت: "البشير يطلع المكتب القيادي لحزبه بالتغيرات المرتقبة"، فيما جاء عنوان صحيفة الانتباهة "اجتماعات مارثوانية وتعيرات واسعة بالحكومة والحزب".