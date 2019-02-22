سويسرا تعلن تجميد صادرات الأسلحة إلى لبنان بسبب فقدان بعض القطع

أعلن وزير الاقتصاد السويسري تجميد صادرات الأسلحة إلى لبنان حتى إشعار آخر، يوم الأربعاء، بعد إعلان السلطات السويسرية وجود نقص في الشحنة السويسرية من الأسلحة المصدرة إلى لبنان.

وأعلنت سفيرة سويسرا لدى بيروت، مونيكا شمودز كيرغوز، قرار بلادها تعليق التعاون العسكري مع لبنان بقولها في تصريح: "أرسلت إلى لبنان في عهد حكومته السابقة، 40 قطعة سلاح".

وأضافت أن "ثم طلبت سويسرا بعد مدة، معاينة هذه الأسلحة بحسب الاتفاقية الموقعة بين الدولتين للتأكّد من أن السلاح لم يبع أو يرسل إلى جهة أخرى (...) غير أن الوفد العسكري السويسري لم يعثر سوى على 9 قطع من الـ40 المباعة".

ولفتت السفيرة إلى أن "المسألة لا تتعلق بالحرس الجمهوري اللبناني الذي يتعاون دائما بشكل إيجابي مع سويسرا".

وقالت إن "سويسرا سألت مرارا عن مصير القطع الأخرى، دون أن تتلقى أي ردّ، ولذلك قررت تعليق التعاون العسكري بين الدولتين".

ولم تحدد السفيرة السويسرية الطرف اللبناني الذي اشترى الأسلحة، فيما رجح إعلام لبناني أن المشتري هو وزير سابق.

كما لم يصدر أي تعقيب رسمي من السلطات اللبنانية حول الموضوع، حتى الساعة (21.45 ت. غ).

من جهته، أكد وزير الدفاع اللبناني إلياس بو صعب، في تصريحات نقلها إعلام محلي، أنه "لا علاقة للجيش اللبناني بموضوع السلاح السويسري".