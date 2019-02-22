مقتل فتى فلسطيني برصاص إسرائيلي على حدود غزة

قتل فتى فلسطيني، وأصيب 41 متظاهرا آخرين، الجمعة، برصاص الجيش الإسرائيلي على الحدود الشرقية لقطاع غزة، أثناء مشاركتهم بمسيرات "العودة وكسر الحصار".

وقال أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة، في بيان، إن "الفتى يوسف سعيد حسين الداية (15 عاما)، استشهد متأثرا بإصابته في منطقة الصدر برصاص قوات الحتلال الإسرائيلي قرب الحدود الشرقي لمدينة غزة".

وأشار "القدرة" إلى إصابة 41 متظاهرا فلسطينيا برصاص القوات الإسرائيلية على حدود غزة، دون أن يوضح طبيعة الإصابات التي نقلتها سيارات الإسعاف للمستشفيات.

وكان المتحدث باسم الوزارة قد تراجع عن إعلان سابق له، حول مقتل طفل برصاص الجيش الإسرائيلي على حدود غزة، قبل أن يؤكد وفاته في أحدث بياناته حول أعداد ضحايا قمع القوات الإسرائيلية، الجمعة، للمشاركين في مسيرات "العودة وكسر الحصار".

ويشارك فلسطينيون، مساء كل جمعة، في المسيرات السلمية التي تُنظم قرب السياج الفاصل بين شرقي غزة وإسرائيل، للمطالبة بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم، ورفع الحصار عن القطاع.

ويقمع الجيش الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بعنف، ما أسفر عن مقتل عشرات الفلسطينيين وإصابة الآلاف بجروح مختلفة.