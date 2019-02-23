البشير يعين وزير الدفاع نائباً أول له ومحمد طاهر إيلا رئيساً للحكومة

أصدر الرئيس السوداني عمر البشير، السبت، مرسوما جمهوريا بتعيين الفريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف نائبا أول لرئيس الجمهورية، مع الاحتفاظ بمنصبه وزيرا للدفاع.

وفي مرسوم آخر، عين البشير "محمد طاهر إيلا" رئيسًا لمجلس الوزراء، بحسب بيان صادر عن الرئاسة السودانية.

وكان منصب النائب الأول يشغله الفريق أول ركن بكري حسن صالح، قبل إعفائه من منصبه.‎

وأعلن البشير، الجمعة، حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة عام، وحل حكومة الوفاق الوطني وحكومات الولايات، كما دعا البرلمان إلى تأجيل النظر في التعديلات الدستورية.

وكانت تلك التعديلات الدستورية المقترحة تتيح للبشير الترشح لدورات مفتوحة في انتخابات الرئاسة.

وشرع البشير، أيضا، في تشكيل حكومة جديدة أبقى فيها على وزراء الدفاع والخارجية والعدل في مناصيهم، كما عين حكام ولايات جميعهم من العسكريين.

وتأتي تلك القرارات والتغييرات في المناصب الحكومية في وقت تشهد فيه البلاد منذ أكثر من شهرين، احتجاجات منددة بالغلاء ومطالبة بتنحي البشير، صاحبتها أعمال عنف أسفرت عن سقوط 32 قتيلا، وفق آخر إحصاء حكومي، فيما تقول منظمة "العفو" الدولية إن عدد القتلى بلغ 51 قتيلا.