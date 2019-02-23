العراق.. تحقيق برلماني في أغذية فاسدة مخصصة للنازحين

أعلنت لجنة برلمانية عراقية، السبت، اعتزامها فتح تحقيق بشأن فساد مساعدات غذائية مخصصة للنازحين في جميع أنحاء البلاد.

جاء ذلك على لسان رعد الدهلكي، الرئيس المؤقت لـ"لجنة العمل والشؤون الاجتماعية والهجرة والمهجرين" في البرلمان العراقي.

وتعتزم اللجنة فتح التحقيق بعد اكتشاف 4 عناصر غذائية فاسدة ضمن المساعدات المخصصة للنازحين.

وفي تصريح للأناضول، قال الدهلكي: "شكلنا لجنة للتحقيق ومتابعة هذا الأمر، وبحث الخلل في عمليات التخزين أو النقل السيئة، أو التلكؤ في التوزيع".

وأشاد بخطوة وزير الهجرة والمهجرين إتلاف المواد الفاسدة في المخازن، مشددا على معرفة أسباب بقاء هذه المواد فيها، علما بأن النازح بأمس الحاجة إليها.

واستطرد: "هناك كثير من ملفات الفساد المتعلقة بالنازحين قُدمت إلى القضاء، وبانتظار البت فيها وكشفها للرأي العام".

وفي وقت سابق السبت، أعلن وزير الهجرة والمهجرين، نوفل بهاء موسى، إتلاف "أربع عناصر غذائية فاسدة (عدس وحمص وفاصولياء وبرغل) ضمن مفردات السلة الغذائية التي كان من المفترض توزيعها على النازحين، والبالغ عددها 27 ألفا و656 سلة".

وأكد موسى "عزم الوزارة على تشكيل لجنة لبحث أسباب تلف وفشل هذه المواد، ومحاسبة المقصرين".