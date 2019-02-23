القوات الصومالية تحرر بلدتين من قبضة "الشباب"

حررت القوات الحكومية الصومالية، السبت، بلدتين بإقليم شبيلي السفلي جنوبي البلاد، كانتا تحت سيطرة حركة "الشباب" المرتبطة بتنظيم القاعدة .

وبحسب وكالة الأنباء الصومالية الرسمية (صونا)، فإن وحدات من الجيش الصومالي تحركت من مدينة أفجوي (30 كلم جنوب العاصمة مقديشو ) وحررت كلاً من بلدة "حواء أدونيو" و"غد دوفار"، وطردت مقاتلي الحركة منهما.

ولم تشهد البلدتان اللتان سيطر الجيش عليهما اشتباكات مسلحة، حيث انسحب منهما مسلحو الحركة قبل وصول الوحدات العسكرية.

وقال القائد العسكري الصومالي محمد عبدالله لوسائل إعلام محلية إن "عناصر حركة الشباب لم يستطيعوا الوقوف في وجه الجيش الوطني، الذي حرر هذه البلدات، وتلقينا ترحيبا واسعا من السكان المحليين".

وأشار عبدالله إلى أن سكان القريتين يواجهون ظروفا إنسانية قاسية، ويحتاجون إلى دعم إنساني عاجل نتيجة الأزمة الإنسانية في الصومال.

ومؤخرا تجري الحكومة الصومالية وبعثة الاتحاد الإفريقي تحضيرات لحملة عسكرية وشيكة ضد حركة "الشباب"، في محاولة لطردها من جنوبي البلاد.