محكمة مصرية تحيل أوراق متهمين للمفتي للنظر في إمكانية إعدامهما

أحالت محكمة مصرية، السبت، أوراق راهبين أحدهما سابق، متهمين بقتل أسقف بارز داخل دير شمالي البلاد، إلى مفتي البلاد، للنظر في إمكانية إعدامهما.

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء المصرية الرسمية، قضت محكمة جنايات دمنهور (شمال) السبت، إحالة أوراق الراهبين المشلوح أشعياء المقاري، واسمه المدني "وائل سعد تواضروس"، وفلتاؤوس المقارى المتهمين بقتل الأنبا إبيفانيوس رئيس دير الأنبا أبومقار بوادى النطرون، إلى المفتي.

ويتضمن قرار الإحالة للمفتي استطلاع الرأي الشرعي في تنفيذ حكم الإعدام بهما، وتحديد جلسة 24 أبريل/ نيسان المقبل للنطق بالحكم.

وعقب مقتل رئيس دير "أبو مقار" في أواخر يوليو/ تموز 2018، اتخذت الكنيسة المصرية قرارات نادرة، في القضية التي شغلت الرأي العام آنذاك، تتضمن 12 قرارا لضبط حياة الرهبانية داخل الأديرة، إذ تعد واقعة قتل رئيس دير نادرة في التاريخي المسيحي بمصر.

ومن أبرز هذه القرارات التي اتخذت في أوائل أغسطس/آب 2018: وقف قبول رهبان جدد داخل الأديرة لمدة عام، وحظر التواجد خارج الأديرة دون مبرر، وحظر الظهور الإعلامي، وإغلاق صفحات التواصل الاجتماعي بالنسبة إلى الرهبان، لاسيما لبابا أقباط مصر تواضروس الثاني.

ويقدر عدد الأقباط في مصر بنحو 15 مليون نسمة، وفق تقديرات كنسية، من إجمالي عدد سكان البلاد البالغ قرابة 104 ملايين نسمة.