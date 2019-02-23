مقتل 5 مدنيين في هجمات للنظام السوري على إدلب

قتل 5 مدنيين وأصيب 4 آخرون على الأقل، السبت، في قصف مدفعي لقوات النظام السوري ومجموعات إرهابية مدعومة من إيران على مناطق سكنية في منطقة "خفض التصعيد" بمحافظة إدلب (شمال).

وفي حديث للأناضول، قال مدير الدفاع المدني "الخوذ البيضاء" في إدلب، مصطفى الحاج يوسف، إن القصف استهدف مدينة "خان شيخون" بريف إدلب الجنوبي.

وتشكل محافظة إدلب مع ريف حماة الشمالي وريف حلب الغربي منطقة "خفض تصعيد" بموجب اتفاق أبرم في سبتمبر/أيلول 2017 بين تركيا وروسيا وإيران في آستانة عاصمة كازاخستان.

ومنذ بداية العام الجاري تزايدت هجمات قوات نظام بشار الأسد والمجموعات الإرهابية الموالية لإيران على منطقة "خفض التصعيد"، منتهكة اتفاق "سوتشي".

واتفاق سوتشي أبرمته تركيا وروسيا في سبتمبر/أيلول 2018 بهدف تثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، وسحبت بموجبه المعارضة أسلحتها الثقيلة من المنطقة التي شملها الاتفاق في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2018.

وأسفرت تلك الهجمات، منذ مطلع 2019، عن مقتل نحو 80 مدنيًا وإصابة أكثر من 265 آخرين، فضلًا عن حركة نزوح كبيرة لا سيما من مناطق خان شيخون ومعرة النعمان.