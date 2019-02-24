الشرطة الإسرائيلية تعتقل مدير مجلس أوقاف القدس

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية فجر اليوم الأحد رئيس مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في القدس الشيخ عبد العظيم سلهب من منزله في بلدة بيت حنينا شمال القدس.

كما اعتقلت الشرطة الإسرائيلية مدير اكاديمية الأقصى للوقف والتراث والمدير السابق للمسجد الأقصى الشيخ ناجح بكيرات بعد مداهمة منزله في بلدة صور باهر جنوب القدس المحتلة.

ووفق‎مسؤول العلاقات العامة والاعلام‎ في‎دائرة الاوقاف الاسلامية في القدس‎ فراس الدبس الذي أورد الخبر للأناضول فإن اعتقال سلهب وبكيرات جاء على خلفية تمكن المقدسيين من فتح باب الرحمة قبل يومين.

وتمكن المقدسيين من فتح باب الرحمة الذي أغلقت الشرطة الإسرائيلية بوابته الخارجية، علما أنه المبنى الذي يقع في ساحات المسجد الأقصى، مغلق منذ عام 2003.

وشوهد الشيخ عبد العظيم سلهب، أثناء فتحه باب المصلى قبل دخول المصلين إليه، حيث أدوا صلاة الجمعة.

ويتبع مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في القدس الذي يترأسه سلهب وزارة الأوقاف الأردنية.

وعام 2003، أغلقت الشرطة الإسرائيلية مصلى باب الرحمة بذريعة وجود مؤسسة غير قانونية فيه، وجددت أمر الإغلاق سنويا منذ ذلك الحين، إلا أنها أثارت غضب الفلسطينيين مؤخرا بإغلاق بوابة حديدية مؤدية إلى المصلى.

وتأتي الخطوة بحسب فلسطينيين في إطار مساعي تل أبيب تغيير الوضع القائم وتقسيم المسجد مكانيا وإحكام الاحتلال.

وكانت الشرطة الاسرائيلية اعتقلت أكثر من 40 فلسطينيًا من سكان المدينة في القدس الشرقية، فجر الجمعة، على خلفية التوتر والصدامات التي وقعت في المسجد الأقصى ومحيطه.