بنغلادش تحبط محاولة خطف طائرة أثناء توجهها إلى دبي

أعلن مسؤول في إدارة الطيران في بنغلادش أنّ قوات الأمن أحبطت الأحد محاولة خطف طائرة ركاب تابعة لشركة محليّة أثناء توجّهها من دكّا إلى دبي، مؤكّداً أنّ الطائرة حطّت بسلام في جنوب شرق البلاد ولم يصب أيّ من ركابها بأذى.

وقال نائب مدير أمن الطائرات مفيد إنّ جميع الركّاب الذين كانوا على متن الطائرة التابعة لطيران "بنغلادش بيمان" سالمون بعد أن أحبطت قوات الأمن البنغلادشية محاولة خطف الطائرة من قبل رجل قال إنّه يحمل مسدّساً.

وأضاف "لقد تمكنّا من إنقاذ الجميع بنجاح"، بعد أن اقتحمت قوات الأمن الطائرة واعتقلت رجلاً عمره 25 عاماً لمحاولته خطف الطائرة التي كانت تقوم بالرحلة "بي جي 147".

وهبطت الطائرة بسلام في مطار تشيتاغونغ جنوب شرق بنغلادش حيث تم إخلاء جميع الركاب.