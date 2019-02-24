القائمة الرئيسية
العالم العربي
القائمة الرئيسية

بنغلادش تحبط محاولة خطف طائرة أثناء توجهها إلى دبي

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
طائرة بنغلاديشية تعرضت لمحاولة اختطاف خلال رحلتها إلى دبي طائرة بنغلاديشية تعرضت لمحاولة اختطاف خلال رحلتها إلى دبي

أعلن مسؤول في إدارة الطيران في بنغلادش أنّ قوات الأمن أحبطت الأحد محاولة خطف طائرة ركاب تابعة لشركة محليّة أثناء توجّهها من دكّا إلى دبي، مؤكّداً أنّ الطائرة حطّت بسلام في جنوب شرق البلاد ولم يصب أيّ من ركابها بأذى.

وقال نائب مدير أمن الطائرات مفيد إنّ جميع الركّاب الذين كانوا على متن الطائرة التابعة لطيران "بنغلادش بيمان" سالمون بعد أن أحبطت قوات الأمن البنغلادشية محاولة خطف الطائرة من قبل رجل قال إنّه يحمل مسدّساً.

وأضاف "لقد تمكنّا من إنقاذ الجميع بنجاح"، بعد أن اقتحمت قوات الأمن الطائرة واعتقلت رجلاً عمره 25 عاماً لمحاولته خطف الطائرة التي كانت تقوم بالرحلة "بي جي 147".

وهبطت الطائرة بسلام في مطار تشيتاغونغ جنوب شرق بنغلادش حيث تم إخلاء جميع الركاب.

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق قال مصدر في جماعة الحوثي الأحد، إن تنفيذ الانسحاب الجزئي من مدينة...
مختارات