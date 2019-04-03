إسرائيل تعلن استعادة رفات جندي فُقد خلال معركة مع الجيش السوري بلبنان في 1982

استعادت اسرائيل رفات جندي فقد منذ اجتياحها للبنان في صيف 1982، وفق ما أعلن المتحدث باسم الجيش اللفتنانت كولونيل جوناثان كونريكوس الاربعاء.

وصرح كونريكوس للصحافيين أن رفات الجندي زخاري بوميل المولود في الولايات المتحدة والذي فقد منذ معركة السلطان يعقوب، باتت في اسرائيل، من دون أن يكشف أي تفاصيل عن كيفية استعادة هذه الرفات.

واوضح المتحدث أن جنديين اخرين لا يزالان مفقودين منذ هذه المعركة التي شهدت مواجهة بين الجيشين الاسرائيلي والسوري في سهل البقاع اللبناني قرب الحدود السورية يومي العاشر والحادي عشر من حزيران/ يونيو 1982.

واضاف أنه تم التأكد رسميا أن الرفات يعود الى زخاري بوميل بعد فحص للحمض النووي قام به الطب الشرعي.

وقال كونريكوس "إنها لحظة مؤثرة جدا. يسرني أن اعلن أن السرجنت بوميل الذي فقد في معركة السلطان يعقوب في لبنان، يعود الى الوطن بعد 37 عاما".

ولفت الى انه تم إبلاغ عائلات بوميل والجنديين الاخرين المفقودين قبيل اعلان الامر أمام الاعلام.