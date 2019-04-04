الأردن: سلطات دمشق اعتقلت 30 مواطناً دون سبب منذ فتح الحدود

استدعت وزارة الخارجية الأردنية، الخميس، القائم بأعمال النظام السوري بعمان أيمن علوش؛ للمطالبة بالإفراج عن مواطنين أردنيين تم اعتقالهم من دون أسباب.

وطالبت الخارجية الأردنية النظام السوري، في بيان للمتحدث باسم الوزارة، سفيان القضاة، بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين والمحتجزين الأردنيين، وإنفاذ القوانين الدولية التي تراعي مثل هذه الحالات.

وحسب البيان نفسه، تم استدعاء القائم بأعمال سفارة النظام السوري، وطلب منه أمين عام وزارة الخارجية الأردنية زيد اللوزي أن "ينقل إلى حكومة بلاده قلق واستياء الحكومة الأردنية جراء تكرار عمليات اعتقال مواطنين أردنيين دون إبداء الأسباب".

وأشار البيان إلى أن الاستدعاء يأتي للمرة الرابعة على التوالي، للمطالبة بالإفراج عن الأردنيين الذين يذهبون إلى سوريا بقصد السياحة أو الزيارة، ويتم اعتقالهم دون أسباب.

وشددت الخارجية الأردنية على أنه إذا كان هناك أي تحفظ أو شك بأي أردني بالأجدى أن "يتم إعادته إلى الأردن وعدم السماح له بالدخول".

وحذرت من أنه "منذ إعادة فتح الحدود البرية بين البلدين، منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قامت السلطات السورية باعتقال ما يزيد على 30 مواطنا أردنيًا".

واتهمت النظام السوري بأنه "لم يجب بشكل واضح على المخاطبات بشأن المعتقلين، كما لم يبد أي نوع من التعاون".

ونقلت الخارجية الأردنية، عن علوش، بأنه وعد بمتابعة هذا الأمر الهام مع سلطات بلاده والعودة بإجابة خلال الأيام القليلة القادمة، معبرا عن تفهمه وتقديره للمطلب الأردني المحق.