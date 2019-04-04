العلاقات السعودية العراقية.. افتتاح قنصلية في بغداد وتوقيع 13 اتفاقية

أعلنت المملكة السعودية على لسان وزير التجارة والاستثمار افتتاح قنصلية في العاصمة العراقية بغداد، الخميس.

فقد صرح الوزير ماجد القصبي في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير النفط العراقي ثامر الغضبان، ببغداد: "غدًا (الخميس) سيتم افتتاح القنصلية السعودية في بغداد، وسيتم فتح 3 قنصليات أخرى في العراق"، من دون تفصيلها أو تحديد موعد.

وبشأن الوفد الذي يرافقه، قال القصبي، إنه يتألف من "115 شخصا، وهذا يؤكد على الجدية والحرص في بناء جسور التواصل وتعزيز الاستثمار بين البلدين".

وكشف عن "تخصيص مليار دولار لتنفيذ مشاريع سعودية في العراق".

ولفت القصبي، إلى أن "منفذ عرعر بين البلدين، سينتهي العمل به بعد ستة أشهر".

كما أشار إلى مضي السعودية "بإجراءات بناء مدينة الملك سلمان الرياضية في العراق، بعد تخصيص الأرض من قبل الحكومة العراقية".

يشار إلى أن الوفد السعودي الاقتصادي، الذي وصل بغداد رفقة القصبي، في وقت سابق الأربعاء، يضم قرابة 7 وزراء، وعددا من ممثلي الوزارات الأخرى، وشركات من القطاع الخاص لحضور الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي العراقي، وهو مبادرة أُطلقت في 2017 لتطوير العلاقات بين البلدين.

وأعادت السعودية فتح سفارتها في بغداد في 2015 بعد قطيعة استمرت 25 عاما. وكانت العلاقات بين البلدين انقطعت تماما في أعقاب غزو نظام الرئيس الراحل صدام حسين، للكويت في 1990.

واستؤنفت العلاقات في أعقاب إسقاط نظام صدام عام 2003، لكنها كانت "خجولة" جراء تحفظ السعودية على دور إيران المتصاعد في العراق، وذلك قبل أن تتحسن تدريجيًا في عهد رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي.