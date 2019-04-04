بوتين يكشف تفاصيل العثور على رفات الجندي الإسرائيلي

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا هي من عثر على رفات الجندي الإسرائيلي المفقود منذ حرب لبنان عام 1982 وذلك بمساعدة من سوريا، وأنها وتنوي إعادته إلى إسرائيل من أجل دفنه.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الأربعاء العثور بعملية جرت بسرية تامة على جثة زخاريا باومل بعد نحو 37 عاماً على فقدانه.

ويزور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الخميس موسكو من أجل محادثات مع نظيره الروسي، قبل خمسة أيام من انتخابات برلمانية في إسرائيل يصعب التكهن بنتائجها، فيما كشف عن جزء من الغموض المرتبط بالعثور على الجندي.

من جهته، أكد بوتين قائلاً: "عثر جيشنا مع شركائنا السوريين على مكان دفن" الجندي.

وتابع بوتين أن "رفات الجندي موجودة معنا، ووفقاً للتقليد العسكري، سنرسلها إلى إسرائيل".

وتناقض هذه الرواية ما أعلنه الجيش الاسرائيلي الاربعاء بانه تمت إعادة الرفات منذ عدة أيام.

وباومل كان قائد كتيبة الدبابات 362، وفقد في معركة السلطان يعقوب ضد الجيش السوري في سهل البقاع في لبنان، قرب الحدود السورية، بين 11 و10 حزيران/يونيو 1982.

ولا يزال جنديان آخران هما يهودا كاتز وزفي فلدمان مفقودان حتى الآن. وهم جزء من الذاكرة الجماعية في إسرائيل التي تعتبر إعادة جنودها، القتلى أو الأسرى، واجباً أخلاقياً.

وأوضح نتانياهو أنه طلب من روسيا المساعدة قبل سنتين، مضيفاً أن مراسم دفن باومل ستجري مساء الخميس في إسرائيل "بحضور عائلته وأصدقائه".

وقال بوتين "نحن سعداء جداً أنه سيحظى بالتشريفات العسكرية اللازمة، وأن المقربين منه سيتمكنون من وضع الورود على قبره".

من جانبه، شكر نتنياهو بوتين بقوله:" أود أن أشكركم يا صديقي، باسمي، وباسم الشعب الإسرائيلي، على ما قمتم به، وعلى الصداقة المتينة بيننا المهمة جدا لبلدينا، وللعلاقات بيننا، ولكنني أعتقد أنها تعلو وتعبر عن قيمة مشترك كبيرة جدا تجمع شعبينا، أود أن أشكركم نيابة عن الشعب الإسرائيلي أجمع".