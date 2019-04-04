سوريا.. 11 قتيلاً على الأقل في قصف على إدلب

قصف مدفعية النظام السوري والميليشيا الشيعية المساندة له منطقة خفض التصعيد شمالي سوريا، الخميس، ما أسفر عن قتل 11 مدنيا وجرح 25 آخرين.

وأفادت مصادر في الدفاع المدني (الخوذ البيضاء) أن 10 مدنيين قتلوا كحصيلة أولية، في قصف على سوق شعبي بمدنية كفرنبل بريف إدلب الجنوبي، في انتهاك جديد لاتفاق سوتشي.

وأشارت المصادر أن القصف استهدف كذلك مدينتي معرة النعمان وسراقب وقرية خان السبل بريف إدلب، و مدينة كفر زيتا بريف حماه، وأسفر عن مقتل مدني في مدينة معرة النعمان.

وأوضحت المصادر، أن طواقم الدفاع المدني تواصل عمليات الإنقاذ ورفع الأنقاض، وأن عدد القتلى مرشح للارتفاع .



وتشكل محافظة إدلب مع ريف حماة الشمالي وريف حلب الغربي منطقة "خفض تصعيد" بموجب اتفاق أبرم في سبتمبر/أيلول 2017 بين تركيا وروسيا وإيران في أستانة عاصمة كازاخستان.

ومنذ بداية العام الجاري تزايدت هجمات قوات نظام بشار الأسد والمجموعات الإرهابية الموالية لإيران على المنطقة منتهكة اتفاق "سوتشي".

وتسبب قصف النظام السوري والمجموعات الإرهابية الموالية لإيران، إلى جانب القصف الجوي الروسي على منطقة "خفض التصعيد"، في مقتل 135 مدنيا خلال شهر آذار/ مارس الماضي، حيث قتلت قوات النظام ومجموعات إيران59 فيما قتلت روسيا 76 مدنيا .

واتفاق سوتشي أبرمته تركيا وروسيا في سبتمبر/أيلول 2018 بهدف تثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، وسحبت بموجبه المعارضة أسلحتها الثقيلة من المنطقة التي شملها الاتفاق في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2018.