"ي ب ك" يحتفل في مناطق سيطرته شمال سوريا بميلاد أوجلان الإرهابي ويرفع صوره

أقام تنظيم "ب ي د" الإرهابي، الذراع السوري لمنظمة بي كا كا، احتفالات اليوم الخميس في مناطق سيطرته بسوريا بمناسبة عيد ميلاد زعيم المنظمة الإرهابية المسجون في جزيرة إمريلي التركية، عبد الله اوجلان.

وبحسب ما تداولته حسابات مقربة من التنظيم على وسائل التواصل الاجتماعي، رفع أنصار التنظيم صور أوجلان خلال الاحتفالات، الأمر الذي يذكر بتبعية عناصر "ب ي د" لمنظمة "بي كا كا" الإرهابي وتلقي تعليماتهم من قيادات المنظمة في جبل قنديل.

وشملت الاحتفالات إقامة فعاليات غنائية وافتتاح حدائق ومشاتل حملت اسم زعيم المنظمة المصنفة على لوائح الإرهاب في كل من تركيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة المتحالفة مع "ب ي د" بحجة القتال ضد داعش في سوريا.