قوات تابعة للوفاق تأسر 20 من قوات حفتر غرب طرابلس

أعلن مصدر أمني تابع للحرس الرئاسي بحكومة الوفاق الليبية، الجمعة، استعادة السيطرة على بوابة أمنية في منطقة الزاوية، غرب طرابلس، وأسر 20 جنديا من قوات خليفة حفتر.

وقال المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته كونه غير مخول بالتصريح للإعلام، إن القوات التابعة للوفاق استعادت السيطرة على البوابة الأمنية 27، التي تقع على الطريق الساحلي الرابط بين مدينة الزاوية وطرابلس، وذلك بعد دقائق من إعلان قوات تتبع لحفتر سيطرتها عليها.

وأضاف أنه تم خلال عملية استعادة السيطرة على البوابة وأسر 20 جنديا يتبعون لحفتر.

ولفت المصدر إلى أن القوات التابعة للوفاق انتشرت وتم توزيعها على العديد من النقاط والتمركزات خارج طرابلس.

وأشار إلى أن قوة كبيرة وصلت من مدينة مصراتة، ليل الخميس الجمعة، لمساندة القوات التابعة للوفاق، دون تقديم أية تفاصيل أخرى.

يأتي ذلك فيما لم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من مصادر تابعة لقوات حفتر بشأن ما أعلنه المصدر الأمني التابع للوفاق، لكن ناشطين على مواقع التواصل نشروا صورا لقوات ترتدي الزي العسكري وقالوا إنهم من قوات حفتر التي تم أسرها.

في السياق ذاته، أعلنت "قوة حماية طرابلس"، التابعة لحكومة الوفاق، إطلاق عملية اسمتها "وادي الدوم الثانية" للتصدي لقوات حفتر، دون تقديم أي تفاصيل أخرى حول العملية.

والخميس، أعلن حفتر إطلاق عملية عسكرية لاقتحام العاصمة طرابلس، قبيل 10 أيام من انطلاق مؤتمر الحوار الوطني الجامع بمدينة غدامس (جنوب غرب)، تحت رعاية أممية، مما أثار استنكارا محليا ودوليا واسعا.

وتزامنت التحركات العسكرية لقوات حفتر، مع وصول الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى العاصمة الليبية، الأربعاء، لدفع الجهود من أجل تنظيم مؤتمر الحوار الوطني الجامع المقرر بين يومي 14 و16 أبريل/ نيسان الجاري، ضمن خارطة طريق أممية لحل النزاع في البلد العربي الغني بالنفط.

ومنذ سنوات، تشهد ليبيا صراعا على الشرعية والسلطة بين حكومة الوفاق، المعترف بها دوليا، في طرابلس (غرب)، وقوات حفتر، المدعومة من مجلس النواب المنعقد بمدينة طبرق