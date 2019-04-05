قوات حفتر تشتبك مع حكومة الوفاق جنوبي طرابلس وتعلن سيطرتها على 3 مناطق

أعلنت قوات شرق ليبيا التي يقودها خليفة حفتر، بسط سيطرتها على مناطق قصر بن غشير، ووادي الربيع، وسوق الخميس، جنوبي طرابلس.

جاء ذلك في بيان مقتضب نشرته شعبة الإعلام الحربي، التابعة لقوات حفتر، على صفحتها الرسمية في فيسبوك.

من جانبه، أفاد مصدر أمني في حكومة الوفاق الوطني ان المعارك جارية في مناطق سوق الخميس والسائح وسوق السبت، جنوب العاصمة، على بعد أقل من خمسين كيلومترا جنوب طرابلس في منطقة زراعية.

وقال عميد بلدية قصر بن غشير، محمد عجاج، في تصريحات لقناة ليبيا الأحرار (خاصة) إن اشتباكات عنيفة تدور في محيط مطار طرابلس الدولي (متوقف عن العمل منذ 2014).

وهي المعارك الأولى من نوعها بهذه الحدة التي تنشب بين الفريقين منذ تشكيل حكومة الوفاق الوطني في طرابلس في نهاية اذار/مارس 2016.

وكان حفتر أعلن الخميس شن هجوم عسكري للسيطرة على طرابلس ما قد يدفع بالبلاد الى موجة جديدة من العنف.