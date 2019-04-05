هنية: حصلنا على إجابات إسرائيلية "إيجابية" بخصوص التهدئة

قال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إن حركته، حصلت على إجابات إيجابية من إسرائيل، حول ملف التهدئة ورفع الحصار عن قطاع غزة.

وذكر هنية، في تصريحات للصحفيين، مساء اليوم الجمعة، من منزله في مخيم الشاطئ، غربي مدينة غزة، أن ثلاثة مسارات تتحرك للوساطة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، وهي مصر، وقطر، والأمم المتحدة.

وقال: "المسار المصري يتحرك على مدار الساعة، هناك جهد كبير جدا يُبذل، وكذلك من دولة قطر، والأمم المتحدة من خلال نيكولاي ملادينوف (المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط)".

وأضاف هنية: "هناك ثلاثة مسارات تسير بشكل متواز، لكنها تصب في نقطة واحدة، وهي المطالب التي قدمها شعبنا من خلال فصائله".

وأكمل هنية: "هناك شيء يتحرك بشكل جدي، والمسيرات فرضت نفسها على صانع القرار الاسرائيلي، ونحن في مرحلة الاختبار والفحص بما أوصله لنا (عبر الوسطاء) من إجابات حول الكثير من المطالب، التي إن شاء الله، ستكون (إجابات) ايجابية، لكن هناك شوط لا بد ان نقطعه حتى نصل إلى الجواب النهائي والشافي".

ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2018، تعمل مصر وقطر والأمم المتحدة على الوساطة بين حركة حماس وإسرائيل، لتخفيف الحصار عن القطاع، مقابل وقف الاحتجاجات الفلسطينية قرب الشريط الحدودي.