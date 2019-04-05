“ي ب ك" الإرهابي تهدد بإعادة احتلال عفرين مجددا

قال ألدار خليل أحد قادة منظمة "ي ب ك، بي كا كا" الإرهابية، إن المنظمة لديها خطة لاحتلال عفرين مجدداً، مشيراً إلى أن طرد داعش من آخر معاقله في دير الزور شرقي سوريا بدعم أمريكي، سيسهل تنفيذ خطة احتلال عفرين.

جاء ذلك في تصريح لموقع Defense Post الأمريكي، الجمعة، حيث تضمن حديثه تهديدات بخصوص مدينة عفرين شمالي سوريا، التي سيطر عليها الجيشان التركي والسوري الحر في مارس/ آذار من العام الماضي.

ورداً على سؤال فيما إذا كان لدى المنظمة خطة للسيطرة على عفرين بعد الباغوز (البلدة التي كانت آخر معقل لداعش) أجاب الإرهابي خليل، بأن ما وصفه بتحرير عفرين ليس مرتبط بالباغوز "بل هو استراتيجية وهدف، وليس قرار آني".

وأضاف "بقيت بعض المجموعات في عفرين بشكل سري وتقوم بتنفيذ عمليات عسكرية يومية".

وتابع "من الطبيعي أن نعمل على الاستفادة من التطورات الراهنة، ونطور ونسرع العمليات العسكرية لتحرير عفرين"، مشيراً إلى أن طرد داعش من الباغوز سيسهل تنفيذ خطة عفرين.

وفي مارس/آذار 2018، تمكنت القوات التركية والجيش السوري الحر في عملية "غصن الزيتون"، من تحرير منطقة عفرين بالكامل من قبضة تنظيم "ي ب ك / بي كا كا"، بعد 64 يوما من انطلاقها.

وتقوم من حين إلى آخر خلايا سرية تابعة للمنظمة بعمليات تفجير تستهدف غالبيتها المدنيين في المدينة، بالإضافة إلى تمركز عناصر المنظمة في مدينة تل رفعت المجاورة لعفرين وتتخذها منطلق لعملياتها في المنطقة.