آلاف المتظاهرين يحتجون أمام مقر الجيش السوداني بالخرطوم

تظاهر آلاف السودانيين، السبت، وسط الخرطوم، فيما وصلت أعداد منهم إلى مقر قيادة الجيش، واقتحم بعضهم المقر، فيما أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريقهم وأوقفت العشرات.

وقال شهود لوكالة الأناضول إن مئات المحتجين ما زالوا يتوجهون نحو مقر قيادة الجيش وسط العاصمة.‎

وكان تجمع المهنيين وتحالفات المعارضة، قد دعوا إلى التظاهر السبت، في ما يسمى موكب "السودان الوطن الواحد" لتسليم مذكرة للجيش السوداني تطالب بتنحي الرئيس السوداني عمر البشير‎.

وحسب مراقبين، تعتبر التظاهرة الأضخم التي تشهدها الخرطوم منذ انطلاق الاحتجاجات في 19 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وفي وقت لاحق، دعا تجمع المهنيين، في بيان عبر "فيسبوك"، المشاركين في التظاهرات إلى الاعتصام أمام مقار الجيش.

وأضاف أن الآلاف شاركوا في احتجاجات بمدينتي كادوقلي (جنوب) وكسلا (شرق).

بدوره ذكر حزب المؤتمر السوداني المعارض، في بيان، أن مئات المحتجين بمدينة بورتسودان (شرق) نفذوا اعتصامأً أمام مقر قيادة الفرقة 101 بالجيش السوداني.

ودخلت الاحتجاجات في السودان شهرها الرابع، وبدأت منددة بالغلاء وتحولت إلى المطالبة بتنحي البشير.

وأسفرت الاحتجاجات عن سقوط 32 قتيلا، حسب آخر إحصائية حكومية، فيما تقول "منظمة العفو الدولية" إن حصيلة الضحايا بلغت 52 قتيلا.