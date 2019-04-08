واشنطن تدعو حفتر إلى وقف هجومه على طرابلس

قالت الولايات المتحدة إنها تشعر "بقلق عميق" من المعارك الدائرة قرب العاصمة الليبية وطالبت على لسان وزير الخارجية مايك بومبيو الأحد قوات خليفة حفتر بـ"وقف فوراً" هجومها على طرابلس.

وصرّح بومبيو في بيان "لقد قلنا بكل وضوح إنّنا نعارض الهجوم العسكري الذي تشنّه قوات خليفة حفتر، ونحضّ على الوقف الفوري لهذه العمليات العسكرية ضدّ العاصمة الليبية".

وأضاف أنّ "الولايات المتحدة تواصل، مع شركائنا الدوليين، الضغط على القادة الليبيين لكي يعودوا إلى المفاوضات السياسية بوساطة الممثّل الخاص للأمين العام للأمم المتّحدة غسّان سلامة".

وإذ شدّد بومبو على أنّه "لا حلّ عسكرياً للصراع في ليبيا"، طالب جميع الأطراف بأن "يكفّوا بصورة عاجلة عن تصعيد الوضع".

وأكّد الوزير الأميركي أنّ "هذه الحملة العسكرية الأحادية الجانب ضدّ طرابلس تعرّض المدنيين للخطر وتقوّض آفاق مستقبل أفضل لجميع الليبيين".

وشدّد بومبيو على أنّ "الحلّ السياسي هو الطريقة الوحيدة لتوحيد البلاد وتقديم خطة تضمن الأمن والاستقرار والازدهار لجميع الليبيين".

وأتى بيان الوزير الأميركي في وقت تدور فيه معارك عنيفة قرب طرابلس بين قوات خليفة حفتر التي تسعى للسيطرة على العاصمة الليبية، وقوات حكومة الوفاق الوطني التي أعلنت إطلاق "هجوم مضادّ".