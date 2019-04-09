سقوط طائرة إسرائيلية "بدون طيار" جنوبي قطاع غزة

سقطت طائرة تصوير إسرائيلية بدون طيار، ذاتيًا، الثلاثاء، داخل أراضي قطاع غزة، واستولى عليها عناصر من الجناح المسلح لحركة "حماس".



وقال مصدر فلسطيني مطلع، إن الطائرة الصغيرة، من نوع (كوادكوبتر)، وسقطت على بعد 150مترًا تقريبا، من السياج الأمني الفاصل، جنوبي شرق قطاع غزة.



وأضاف إن أفرادا من قوة يُطلق عليها محليا اسم "حماة الثغور"، تتبع لكتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، سيطروا على الطائرة.



وأوضح المصدر، أن قوة عسكرية إسرائيلية أطلقت النار تجاه عناصر القوة الفلسطينية، في محاولة لمنعهم من السيطرة على الطائرة، دون وقوع إصابات.



وسبق أن سقطت طائرات مماثلة، داخل حدود قطاع غزة، في أوقات سابقة، وتمكنت فصائل فلسطينية، من السيطرة عليها.