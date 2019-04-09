مقتل 13 شخصاً بينهم إرهابيون من "ي ب ك" بتفجيرين في الرقة السورية

قتل 13 شخصاً، الثلاثاء، في تفجيرين استهدفا مدينة الرقة، التي تخضع لسيطرة تنظيم ي ب ك/ بي كا كا الإرهابي، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وتسيطر "قوات سوريا الديمقراطية"، المظلة التي يمارس "ي ب ك" نشاطه العسكري تحت غطائها، على مدينة الرقة (شمال) منذ طرد تنظيم داعش منها في تشرين الأول/ أكتوبر عام 2017.

وقال مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس إن "تفجيرين، أحدهما بعبوة ناسفة وآخر بعربة مفخخة، استهدفا شارع النور المكتظ بالمارة وحيث تقع نقطة عسكرية لقوات سوريا الديمقراطية".

وأسفر التفجيران عن "مقتل تسعة مدنيين وأربعة عناصر من قوات سوريا الديموقراطية"، وفق عبد الرحمن الذي أشار إلى أن الحصيلة مرشحة للارتفاع نتيجة وجود جرحى في حالات خطرة.

وفي وقت سابق الثلاثاء، وقع تفجير انتحاري قرب مدينة الشدادي في ريف الحسكة (شمال شرق) الجنوبي أثناء مرور رتل للتحالف الدولي من دون أن يسفر عن وقوع خسائر، وفق المرصد.