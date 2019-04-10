آل خاشقجي: متمسكون بمحاكمة القتلة

قالت أسرة الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي قتل في قنصلية بلاده بإسطنبول، إنها متمسكة بمحاكمة قاتليه، نافية القبول بأي تسوية مالية.

جاء ذلك في بيان نقله "صلاح" نجل الراحل جمال خاشقجي، الأربعاء، عبر حسابه بموقع "تويتر".

وقالت الأسرة: "لم يسبق لنا أن ناقشنا لا سابقاً ولا حالياً أي نوع من أنواع التسوية المزعومة".

وأضافت: "نود أن نؤكد كورثة جمال خاشقجي، وكأسرة آل خاشقجي، أن كل من ارتكب هذه الجريمة أو اشترك أو ساهم أو كانت له أي علاقة بها، سيتم تقديمه للعدالة وسينال العقوبة".

وأكد البيان أن إجراءات المحاكمة لا تزال سارية.

وقتل خاشقجي في 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2018 عقب دخوله قنصلية بلاده في إسطنبول.

ومنتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلنت النيابة العامة السعودية أن من أمر بالقتل هو رئيس فريق التفاوض معه (دون ذكر اسمه).

وأصدر القضاء التركي في 5 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، مذكرة توقيف بحق النائب السابق لرئيس الاستخبارات السعودي أحمد عسيري، وسعود القحطاني؛ للاشتباه بضلوعهما في الجريمة.

وفي 3 يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت النيابة العامة السعودية عقد أولى جلسات محاكمة مدانين في القضية، إلا أن الأمم المتحدة اعتبرت المحاكمة "غير كافية"، وجددت مطالبتها بإجراء تحقيق "شفاف وشامل".