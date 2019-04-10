الجزائر ترفض تجديد بطاقة عمل مدير مكتب وكالة الأنباء الفرنسية

رفضت السلطات الجزائرية تجديد بطاقة اعتماد مدير مكتب وكالة فرانس برس إيمريك فنسنو لسنة 2019، ما اضطره لمغادرة البلاد أمس.

ويأتي طرد فنسنو في وقت تشهد الجزائر حركة احتجاج لا سابق لها أجبرت الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على العدول أولاً عن الترشّح لولاية خامسة، ثم على الاستقالة في الثاني من نيسان/أبريل. وتستمرّ حركة الاحتجاج العارمة التي يقودها الشباب بشكل خاص، منذ 22 شباط/فبراير، وتتركّز مطالبها حالياً على تفكيك كلّ النظام السياسي الموجود في السلطة منذ استقلال الجزائر في 1962، غير مكتفية برحيل بوتفليقة.

ويشغل فنسنو منصبه (45 عاما) منذ حزيران/يونيو 2017. وقد اضطرّ إلى مغادرة الجزائر مساء الثلاثاء بعد انقضاء المهلة التي حدّدتها له الشرطة إثر انتهاء مدة إقامته.

وقال رئيس مجلس إدارة فرانس برس فابريس فريس في بيان "هذا القرار المتخذ خلال رئاسة السيد بوتفليقة غير مقبول. من غير الوارد بالنسبة لنا، في هذه الظروف، أن نعيّن مديرا جديدا في الجزائر على الفور".

وأضاف "هذا القرار، إذ يحرمنا من مسؤول المكتب، يسدّد ضربة كبرى لفريقنا الذي يعمل على تأمين تغطية شاملة ودقيقة للأحداث التاريخية الجارية حاليا في الجزائر".

وانتهت مدة إقامة فنسنو في 28 شباط/فبراير، بعد أن انتهت صلاحية أوراق اعتماده في آخر العام الماضي. وأعطته الشرطة مهلة شهر لمغادرة أراضيها.

ولم تبلّغ السلطات الجزائرية وكالة فرانس برس رسمياً بأسباب عدم تجديد بطاقة اعتماده، واكتفت بالإشارة شفهياً الى تحفظات مختلفة، من دون أن تقدّم أي إثبات.

ووكالة فرانس برس تعمل على تغطية للأحداث في جميع أنحاء العالم بالنص والفيديو والصور والرسوم البيانية بستّ لغات على مدار الساعة، وتضم أكثر من خمسة آلاف مشترك، وهي موجودة في 151 بلداً وتملك مكتباً في الجزائر منذ 1962.

بينما تحتل الجزائر المرتبة 136 بين 180 بلداً في التصنيف العالمي للحرّيات الصحافية، بحسب منظمة "مراسلون بلا حدود".