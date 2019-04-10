السعودية.. اجتماع عربي أمريكي تحضيراً لإطلاق "الناتو العربي"

استضافت المملكة العربية السعودية الاثنين اجتماعًا عربيًا أمريكيًا، بمشاركة قطر، في إطار التحضير لإطلاق "تحالف الشرق الأوسط الإستراتيجي"، المعروف إعلاميًا باسم "الناتو العربي".

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية أمس أن الاجتماع عقد في الرياض بمشاركة "رفيعة المستوى" (دون تحديدها)؛ من المملكة والولايات المتحدة الأمريكية والإمارات والبحرين والكويت وسلطنة عمان وقطر والأردن.

وأضافت أن "الاجتماع يعد خطوة مهمة نحو إطلاق التحالف الذي يهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم"، دون تفاصيل إضافية.



وأشارت أن التحالف يعد أحد مخرجات القمة العربية الإسلامية الأمريكية، التي استضافتها الرياض في أغسطس/آب 2017.