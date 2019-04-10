القائمة الرئيسية
العالم العربي
القائمة الرئيسية

السعودية.. اجتماع عربي أمريكي تحضيراً لإطلاق "الناتو العربي"

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 10.04.2019 13:03

استضافت المملكة العربية السعودية الاثنين اجتماعًا عربيًا أمريكيًا، بمشاركة قطر، في إطار التحضير لإطلاق "تحالف الشرق الأوسط الإستراتيجي"، المعروف إعلاميًا باسم "الناتو العربي".

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية أمس أن الاجتماع عقد في الرياض بمشاركة "رفيعة المستوى" (دون تحديدها)؛ من المملكة والولايات المتحدة الأمريكية والإمارات والبحرين والكويت وسلطنة عمان وقطر والأردن.

وأضافت أن "الاجتماع يعد خطوة مهمة نحو إطلاق التحالف الذي يهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم"، دون تفاصيل إضافية.

وأشارت أن التحالف يعد أحد مخرجات القمة العربية الإسلامية الأمريكية، التي استضافتها الرياض في أغسطس/آب 2017.

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق استقبل رئيس وزراء إقليم شمال العراق، نيجيرفان بارزاني، وفداً دبلوماسياً...
مختارات